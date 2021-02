Le comité de l’éthique mène une étude sur la protection de la vie privée et la réputation sur les plateformes telles que Pornhub.

(Ottawa) Les dirigeants montréalais de MindGeek, qui possède le site Pornhub, seront appelés à témoigner, devant un comité fédéral, vendredi, au sujet des allégations de contenu illicite sur leurs plateformes.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Le PDG de MindGeek, Feras Antoon, et le directeur des opérations de l’entreprise, David Tassillo, feront leur apparition devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique à compter de 13 h.

Selon un mémoire déposé au comité et daté du 1er février, ils tenteront de convaincre les membres du comité que MindGeek a une « politique de tolérance zéro à l’égard du matériel non consensuel ou l’exploitation sexuelle d’enfants ».

Ils reconnaissent cependant, dans leur mémoire, que malgré leurs « efforts » de modération, il se peut qu’il y ait des « contenus qui enfreignent [leurs] conditions d’utilisation » qui atteignent leurs plateformes.

Le témoignage des dirigeants de MindGeek survient quelques jours après le passage remarqué de Serena Fleites, une jeune femme dont la vie a été bouleversée après la publication d’une vidéo d’elle sur le site Pornhub alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Mme Fleites a dit que Pornhub avait mis plus d’une semaine avant de répondre à sa demande pour que la vidéo soit retirée de la plateforme, et plusieurs autres semaines avant de la supprimer.

Mais il était trop tard ; la vidéo d’elle avait été téléchargée partout dans le monde, dit-elle.

Mme Fleites, maintenant âgée de 19 ans, avait également pris la parole dans une enquête du New York Times parue en décembre dernier qui levait le voile sur la présence de contenu illicite sur Pornhub. La plateforme a tout nié.

Après la parution de ce reportage, Visa et Mastercard ont déclenché des enquêtes sur la présence de contenu illégal sur Pornhub et ont empêché que leurs cartes de crédit soient utilisées sur le site.

Ce n’est qu’après que Pornhub a indiqué avoir désactivé l’accès au contenu provenant de comptes d’utilisateurs non vérifiés. Seuls les studios professionnels et les utilisateurs dont l’identité a été vérifiée peuvent maintenant téléverser du contenu pornographique.

Le comité de l’éthique mène une étude sur la protection de la vie privée et la réputation sur les plateformes telles que Pornhub. Il compte présenter un rapport avec des recommandations au Parlement canadien.

Les chefs des partis d’opposition ont sommé le gouvernement fédéral ne pas attendre ce rapport avant d’agir.

Les libéraux fédéraux promettent de bientôt déposer un projet de loi pour forcer les plateformes numériques à éliminer tout contenu illégal, incluant les discours haineux, l’exploitation sexuelle de mineurs et le contenu violent ou extrémiste.