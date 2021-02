Le comité de l’éthique mène une étude sur la protection de la vie privée et la réputation sur les plateformes telles que Pornhub.

(Ottawa) Le grand patron de Pornhub dit qu’il n’avait « jamais » entendu parler de l’histoire de Serena Fleites, une jeune femme dont la vie a été bouleversée après la publication d’une vidéo d’elle sur ce site, avant d’avoir été contacté par un journaliste du New York Times.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Feras Antoon, le PDG de MindGeek, qui possède le site pornographique PornHub, témoigne devant le Comité permanent de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, vendredi. Il est accompagné de son partenaire d’affaires David Tassillo.

Mme Fleites a déclaré devant le comité, au début de la semaine, avoir contacté Pornhub pour faire retirer la vidéo la montrant nue. Elle soutient que le site avait mis plus d’une semaine avant de répondre à sa demande pour que la vidéo soit retirée de la plateforme, et plusieurs autres semaines avant de la supprimer.

Devant les membres du comité, M. Antoon a dit avoir entendu parler de l’histoire de Mme Fleites en septembre dernier seulement, lorsque le journaliste du Times a contacté le département des relations de presse de Pornhub.

M. Antoon dit ne pas avoir suffisamment d’informations dans le système informatique de Pornhub pour déterminer si Mme Fleites a bel et bien contacté la compagnie pour faire retirer la vidéo d’elle quand elle était mineure. Cela ne veut pas dire qu’il ne croit pas son témoignage, a-t-il précisé.

Dans son témoignage, le PDG s’est également défendu d’avoir voulu héberger des vidéos d’exploitation sexuelle impliquant des mineurs sur son site. Quand cela arrive, il dit qu’il « perd de l’argent » et que cela « nuit à l’image de marque ».