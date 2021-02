Cours en présentiel

Peu nombreux, mais bienheureux

Québec a appelé mardi les cégeps et universités à ramener des étudiants sur les campus afin qu’ils puissent y aller au moins « une fois par semaine ». Il s’agit d’un « objectif », a précisé le premier ministre François Legault, en rappelant que les cégeps et universités sont des entités autonomes et que cela se ferait d’abord sur une base volontaire. Partout dans la province, les sessions sont bien entamées et force est de constater qu’ils ne sont encore qu’une poignée d’étudiants à se rendre sur les campus. La Presse est allée à la rencontre de certains d’entre eux à l’Université de Montréal.