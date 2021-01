Attentat à la mosquée de Québec

Commémoration virtuelle, quatre ans plus tard

(Québec) Le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) tient ce vendredi et samedi un évènement virtuel pour commémorer le quatrième anniversaire de l’attentat à la grande mosquée de Québec qui a fait six morts et 19 blessés le 29 janvier 2017.