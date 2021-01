Procès pour pratique illégale de la médecine

Jacynthe René plaide son innocence : « Je n’ai jamais commis d’erreurs ! »

« Jacynthe René est salie depuis 2018. On me fait passer pour un charlatan, alors que je n’ai jamais commis d’erreurs ! » La comédienne et propriétaire de la Maison Jacynthe a clamé son innocence, lundi, au procès de son entreprise pour pratique illégale de la médecine au palais de justice de Montréal.