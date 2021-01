Stéphane Laporte Chronique

Arsène Lupin ne l’a pas volé !

J’ai 10 ans. Mes héros sont Batman, Tintin, Ulysse, Astérix, Thierry la Fronde, Sherlock Holmes, Columbo et Atomas, la fourmi atomique. Ce sont tous des bons qui se battent contre des méchants. Et qui gagnent. Ils sont droits, forts et honnêtes. Des exemples exemplaires.