(Montréal) L’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) s’est de nouveau alarmé vendredi du nombre d’enfants qui se blessent en allant glisser, en prévenant que le bilan a doublé depuis qu’il a lancé une première mise en garde il y a une semaine.

La Presse Canadienne

En date du 14 janvier, ce sont 122 enfants qui avaient été soignés à l’urgence du Children pour des blessures dues aux glissades.

L’hôpital indiquait vendredi dernier que plus de 70 enfants avaient consulté son urgence pour des blessures liées à la pratique de la luge entre le 10 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, soit le total pour toute une saison certaines années. Plus de 95 % des victimes ne portaient pas de casque au moment de l’accident et 38 % avaient moins de six ans.

La moitié des blessures étaient dues à des collisions avec un obstacle, comme un arbre, une clôture ou un banc.

Avec les importantes chutes de neige qui sont attendues à travers la province en fin de semaine, l’HME craint que les pistes ne soient prises d’assaut, ce qui décuplera les risques de blessures, notamment à la tête.

En plus du port du casque, on recommande entre autres de glisser dans des zones sécuritaires dépourvues d’obstacles, de vérifier l’état de la pente avant de s’élancer, de ne jamais glisser tête première ou debout, et de ne pas laisser un enfant de moins de cinq ans glisser seul.

Et puisque de nombreuses blessures se produisent en après-midi ou en soirée, on recommande enfin d’aller glisser pendant la journée.