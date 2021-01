Bilan routier de la SQ

Hausse des collisions mortelles malgré le confinement

Plus de collisions mortelles en 2020 qu’en 2019 malgré le télétravail et les restrictions sanitaires. Avec les frontières fermées — pandémie oblige —, plus de Québécois ont pris la route chez eux en voiture ou à moto, explique la Sûreté du Québec (SQ), qui remarque aussi une nette hausse des distractions au volant de la part des conducteurs.