Mario Girard Chronique

Chronique réconfortante

Vous avez été nombreux à m’écrire ces derniers jours pour me dire que vous aviez besoin de réconfort, d’espoir et d’inspiration. Je vous ai pris au mot. Alors que le confinement est prolongé, qu’un couvre-feu est instauré et que janvier arrive avec ses gros sabots, voici des témoignages de lecteurs et de lectrices qui devraient vous procurer un peu de chaleur. La question que j’ai soumise est toute simple : que faites-vous pour passer à travers cette épreuve ? Vous allez voir, les recettes ne sont pas compliquées. Mais elles semblent porter leurs fruits. Vous allez voir que la pandémie a permis à beaucoup de gens de se découvrir un talent ou d’explorer une zone qui leur était inconnue jusqu’ici.