Le gouvernement fédéral semble prêt à faire des changements au sujet des critères d’admission de la Prestation de maladie pour la relance économique (PCMRE) après que l’enjeu des voyageurs pouvant bénéficier de l’aide fédérale de 1000 $ pour leur quarantaine ait été soulevé.

C’est ce qu’a laissé entendre la ministre fédérale de l’Emploi et du Développement social, Carla Qualtrough, dans une déclaration publiée samedi soir sur Twitter.

« La PCMRE n’a jamais eu pour but d’inciter ou d’encourager les Canadiens à ne pas suivre les directives de santé publique ou de voyage international », a déclaré Mme Qualtrough.

« Nous examinons activement toutes les options disponibles pour cet enjeu », a-t-elle ajouté.

En entrevue avec La Presse, l’attachée de presse de Carla Qualtrough, ministre fédérale de l’Emploi, avait confirmé que la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) pouvait s’appliquer aux voyageurs qui rentrent au pays.

La PCMRE permet de compenser les revenus perdus par les travailleurs qui doivent se mettre en quarantaine et qui n’auraient pas droit à des congés de maladie payés de leur employeur. L’aide consiste en un chèque de 500 $ par semaine, pour une durée maximale de deux semaines.

Comme les voyageurs qui rentrent au pays sont obligés par le gouvernement de se mettre en quarantaine, ils peuvent être admissibles à la PCMRE. Les prestataires doivent toutefois satisfaire à tous les critères, soit être résident du Canada, être présent au pays lorsque la prestation est reçue, devoir rater au moins 50 % d’une semaine de travail et ne pas recevoir de congé payé de son employeur pour la même période.

La prestation a été créée pour les travailleurs qui ont besoin de temps pour rester à la maison. Marielle Hossack, du cabinet de Mme Qualtrough

Mme Hossack soulignait que la prestation a été conçue de manière à être flexible pour pouvoir aider le plus de travailleurs qui doivent se mettre en quarantaine. « Mais on a été très clairs dès le début : on déconseille tout voyage non essentiel », nuançait-elle.

Il n’a pas été possible de savoir si des voyageurs avaient déjà pu recevoir des versements de cette prestation, car le gouvernement fédéral ne compile pas de données sur la raison pour laquelle chaque demande a été faite.

Québec appelle « chacun à faire sa part »

Mis au courant de cette situation, le cabinet du premier ministre François Legault a rappelé qu’il décourageait tout voyage non essentiel et appelé « chacun à faire sa part pour […] freiner cette deuxième vague ».

Depuis sa création en septembre 2020, la PCMRE a été accordée à 268 000 personnes qui ont eu droit à un peu plus de 226 millions de dollars, selon les derniers chiffres disponibles. Au Québec, ce sont 38 930 personnes qui ont touché tout près de 33 millions de dollars.

Le 23 décembre dernier, le cabinet comptable de Samuel Grenier a publié une vidéo sur sa page Facebook expliquant à ses abonnés que les voyageurs pouvaient effectivement avoir droit à la PCMRE.

M. Grenier est également porte-parole d’Entrepreneurs en action du Québec (EAQ), groupe composé de PME et de travailleurs autonomes qui demandent des assouplissements aux mesures sanitaires.

Test négatif à la COVID-19 pour entrer au pays

À compter du 7 janvier, toute personne entrant au Canada devra produire un test négatif à la COVID-19 datant de moins de trois jours avant son arrivée au pays, a annoncé jeudi le ministre des Transports, Marc Garneau.

« La documentation d’un résultat négatif à un test effectué en laboratoire doit être présentée au transporteur aérien avant l’embarquement sur un vol à destination du Canada. Le test doit être effectué au moyen d’un test d’amplification en chaîne par polymérase (test PCR) », a indiqué le cabinet du ministre Garneau, dans un communiqué, réitérant qu’un test négatif ne remplace nullement la quarantaine de 14 jours, qui demeure obligatoire au retour d’un voyage.

Cette annonce faisait suite à une demande du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé. Ce dernier a pressé Ottawa mardi de mettre sur pied « une obligation de se faire tester avant de prendre son avion de retour au Québec », lors d’une conférence de presse tenue à Montréal, en compagnie du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Air Transat exhorte les gouvernements à adopter une position cohérente vis-à-vis des voyages non essentiels. La compagnie aérienne juge que permettre les vols mais déconseiller les voyages est néfaste pour les transporteurs aériens. « Si les gouvernements veulent annuler tous les vols, qu’ils le disent et qu’ils nous aident à passer le cap. Mais s’ils veulent des vols, il faut qu’il y ait des clients, sinon les compagnies aériennes perdent d’immenses sommes », déplore Christophe Hennebelle, vice-président aux ressources humaines et aux communications d’Air Transat.

