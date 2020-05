Trampoline: une pratique à haut risque

(Montréal) Quarantaine oblige, le trampoline réapparaît massivement dans les cours arrière. Des précautions s’imposent : les blessures sont nombreuses et le filet de sécurité ne protège pas du danger le plus méconnu. Parce que non, ce n’est vraiment pas le temps de se retrouver à l’hôpital.