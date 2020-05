(Montréal) Les audiences de la Commission spéciale sur la protection de la jeunesse reprennent ce mercredi.

Stéphanie Marin

La Presse canadienne

Sous la présidence de Régine Laurent, les audiences avaient débuté en octobre 2019, mais celles de mars et d’avril avaient été annulées en raison de la pandémie de la COVID-19.

Elles reprennent cette semaine par visioconférence.

L’élément déclencheur de cette commission a été la mort d’une fillette de sept ans de Granby, retrouvée dans un état lamentable en avril 2019 et décédée peu après, même si elle avait fait l’objet d’un signalement auprès de la DPJ.

Ce décès avait ébranlé la population québécoise et avait soulevé des inquiétudes sur le système de protection de la jeunesse et sur le soutien aux familles en situation de vulnérabilité.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse doit soumettre son rapport et ses recommandations au gouvernement au plus tard le 30 novembre 2020.