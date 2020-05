(Montréal) Des entraves considérables sont à prévoir sur le réseau routier montréalais durant la longue fin de semaine des Patriotes, qui est à nos portes. Des sections des autoroutes 15 et 40 seront complètement fermées durant plusieurs jours.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

L’autoroute 40 métropolitaine sera complètement fermée à la circulation en direction ouest à compter de vendredi, 22 h, jusqu’à mardi, 5 h. Le ministère des Transports procédera à des travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée. La circulation se fera sur la voie de desserte.

La portion de l’autoroute qui sera fermée se situe entre la sortie no 71-Boul. Saint-Laurent/Boul. de l’Acadie et l’entrée en provenance des boulevards Cavendish et de la Côte-Vertu. De ce fait, deux échangeurs seront aussi fermés : la bretelle de l’A-15 (Décarie) nord vers l’A-40 ouest et a bretelle de l’A-15 (des Laurentides) sud vers l’A-40 ouest.

PHOTO : MINISTÈRE DES TRANSPORTS Autoroute 40 (Métropolitaine) -Fermeture exceptionnelle au cours de la longue fin de semaine du 15 mai 2020

« Rendue possible grâce à une diminution de 20 % à 30 % de l’achalandage sur les routes dans la région métropolitaine, cette fermeture pourrait permettre au Ministère de réduire le nombre d’entraves nécessaires pour la poursuite de ce chantier, notamment par la réparation d’une plus grande surface, si les conditions météorologiques sont favorables », a informé le ministère des Transports, qui « pourrait répéter l’exercice, cette fois en direction est, du vendredi 22 mai au lundi 25 mai ».

L’autoroute 15 aussi fermée

L’autoroute 15 sera quant à elle fermée dans les deux directions dans le secteur de l’échangeur Turcot, du 14 au 19 mai, pour la poursuite des travaux sur le mât du pont au-dessus du canal de Lachine.

PHOTO : MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves − Échangeur Turcot du 14 au 19 mai 2020

En direction sud, entre l’échangeur Turcot et l’entrée en provenance de l’avenue Atwater, l’autoroute 15 sera fermée de jeudi, 22 h 30, à mardi, 5 h.

En direction nord, l’entrée pour accéder à l’autoroute 15 en provenance de la rue Saint-Jacques sera fermée à la circulation à compter de jeudi, 22 h, jusqu’à mardi, 5 h. L’autoroute 15 nord, entre la sortie n° 58-Autoroute 10 ouest/Montréal (centre-ville) et l’échangeur Turcot, sera interdite d’accès de vendredi 23 h, à mardi 5 h.

Fermeture d’une portion de la piste du canal de Lachine

Des travaux seront aussi effectués sur le réseau local, notamment aux abords du canal de Lachine. De jeudi, 22 h, à mardi, 5 h, la piste du canal de Lachine du côté sud (rue Saint-Patrick) sera fermée ; elle demeurera ouverte du côté nord (chemin de la Côte-Saint-Paul). La rue Saint-Patrick sera aussi fermée entre l’avenue de l’Église et la rue Cabot pour la même période. La rue Angers, entre les rues Cabot et de Roberval, elle, sera fermée de vendredi soir à mardi matin.

PHOTO : MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture sur le réseau local – Rue Saint-Patrick

PHOTO : MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves – Secteur de L’Île-des-Sœurs

PHOTO : MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture sur le réseau local – Rue Angers 1 /3





Par ailleurs, le gouvernement du Québec a levé l’interdiction de circulation des grands trains routiers pour les prochains jours fériés du 18 mai, 24 juin et 1er juillet, en raison de la pandémie.

« Cette mesure permettra d’obtenir un gain dans la fluidité du transport des marchandises et, par le fait même, d’assurer un meilleur approvisionnement de la population en biens essentiels », a justifié le MTQ dans un communiqué émis mardi.