(Québec) La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), présidée par Régine Laurent, annonce mardi que des audiences publiques en visioconférence servant à recueillir des témoignages auront lieu du 20 au 22 mai de même que du 26 au 28 mai prochains.

La Presse canadienne

En raison des enjeux de santé publique reliés à la COVID-19, les audiences publiques initialement prévues entre les 17 mars et 28 mai ont dû être annulées.

Néanmoins, la Commission assure qu’au cours des dernières semaines, les commissaires et l’équipe de recherche ont poursuivi leur travail. Ils se sont penchés sur l’analyse de la preuve amassée grâce aux 250 personnes entendues en audiences publiques ou à huis clos, à un peu plus de 200 mémoires, aux 1000 courriels et 500 appels reçus de citoyens, groupes et organisations de partout au Québec.

Au cours de leur analyse préliminaire, les commissaires ont identifié des témoins indispensables à entendre pour compléter la preuve.

Les détails sur les horaires et les témoins qui seront bientôt entendus seront publiés sur le site Internet de la Commission.