Le Refuge des jeunes de Montréal se dissocie de la danse du Dr Arruda

Le Dr Horacio Arruda n’en finit plus de nous étonner. Après avoir invité les Québécois à cuisiner des tartelettes portugaises, le directeur national de santé publique a troqué le costard-cravate pour un t-shirt et une tuque noire, le temps d’une « danse du confinement » avec le rappeur québécois Rod le Stod, tournée il y a environ deux semaines. Or, la vidéo n’a pas plu à tout le monde…