Un an après la tragédie de Granby, près de la moitié des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse de l’Estrie estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées, à tel point que le tiers d’entre eux songent à quitter le secteur des services sociaux.

Katia Gagnon

La Presse

Un sondage réalisé au cours des dernières semaines par l’Alliance du personnel professionnel et technique (APTS) auprès de 96 des 560 intervenants que compte le syndicat en Estrie, donc 17 % des membres, montre des résultats pour le moins inquiétants. La Presse a obtenu copie de la totalité des données du sondage.

Près de la moitié des répondants (46 %) estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées dans la dernière année. Quelque 42 % des répondants croient qu’elles sont restées à peu près semblables et un maigre 10 % trouve qu’elles se sont améliorées.

Résultat : près du tiers des intervenants songent à quitter le secteur des services sociaux. Quelque 28 % des répondants ont répondu par l’affirmative lorsqu’on leur demande s’ils songent à quitter la DPJ pour un autre secteur d’activité, 40 % se disent en réflexion et 31 % n’y songent pas.

Pourtant, la grande majorité de ces intervenants travaillent depuis plusieurs années pour la DPJ : 61 % d’entre eux y sont depuis plus de cinq ans. Le quart y ont oeuvré entre un et cinq ans, et 14 % depuis moins de cinq ans.

Pour le délégué régional de l’APTS, Danny Roulx, ces résultats représentent un véritable cri d’alarme. « La direction a mis beaucoup d’efforts pour améliorer les processus cliniques, plutôt que d’améliorer les conditions de travail. Mais ça n’est pas magique : si tu n’as pas le personnel pour mettre tout cela en place, c’est raté », dit-il. L’exode des intervenants est déjà commencé, souligne-t-il. Pas moins de 80 intervenants ont postulé ailleurs dans le réseau lors de la dernière vague d’affichage.

Et le portait est particulièrement sombre dans certains secteurs d’activité. Les trois quarts des répondants qui œuvrent à l’évaluation-orientation disent que leurs conditions de travail se sont détériorées depuis un an, tout comme les éducateurs qui œuvrent dans le centre de réadaptation de Val-des-Lacs.

À l’application des mesures, le tiers des intervenants estiment que leurs conditions de travail sont moins bonnes qu’il y a un an. On a également demandé à ces intervenants combien de dossiers en moyenne on leur demande de gérer. La réponse : entre 16 et 23 dossiers, pour une moyenne de 19.

Pour Danny Roulx, ce chiffre est beaucoup trop élevé. « Le seul filet de sécurité, actuellement, c’est le temps supplémentaire que les intervenants acceptent de faire. Si les intervenants ne font pas de temps supplémentaire, la DPJ est dans la merde, à l’échelle du Québec, dit-il. Et quand les intervenants disent qu’ils en ont trop, on leur répond qu’ils gèrent mal leur temps. »

Plus de détails à venir.