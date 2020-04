Sainte-Marthe-sur-le-Lac: un an, une digue et des millions plus tard

Par un samedi presque estival, le 27 avril 2019, une fissure s’est transformée en rupture à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Un an plus tard, une vingtaine de poursuites totalisant plusieurs millions pendent au nez de la petite municipalité et d’autres instances gouvernementales. Les citoyens, eux, fulminent. Retour sur cette catastrophe qui a bouleversé la vie de toute une population.