Secteur public: les primes reconduites pour six mois

(Montréal) La CSQ et la CSN ont finalement obtenu l’assurance que les primes versées à certains travailleurs du secteur public étaient reconduites pour six mois, et ce, sans que cela soit conditionnel au renouvellement des conventions collectives.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Les deux plus grandes organisations syndicales du secteur public ont confirmé qu’elles avaient finalement obtenu cette assurance de la part des équipes de négociation, mardi soir. Ces primes que touchent des milliers de travailleurs arrivaient à échéance le 30 mars.

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, avait d’ailleurs clarifié la question quelques heures plus tôt, puisque les organisations syndicales en avaient une interprétation différente l’une de l’autre.

La plus connue de ces primes est celle qui est versée aux salariés qui travaillent en hébergement et soins de longue durée, dont les préposés aux bénéficiaires. Elle est de 180 $ par bloc de 750 heures de travail.

Il en existe une pour les psychologues, par palier, de 6,7 à 9,6 %.

Celle pour certains ouvriers spécialisés est de 10 %.

Celle pour les salariés qui travaillent auprès d’une clientèle ayant des troubles graves du comportement est de 295 $ à 360 $ par bloc de 500 heures.