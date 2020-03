(Montréal) Certaines primes aux travailleurs du secteur public qui devaient prendre fin le 30 mars, notamment celle accordées aux préposés aux bénéficiaires en soins de longue durée, seraient finalement prolongées.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

La durée de la prolongation annoncée variait cependant selon le syndicat, lundi soir.

Plusieurs primes versées aux travailleurs des secteurs public et parapublic font l’objet de lettres d’entente et devaient venir à échéance le 30 mars. Les conventions collectives 2015-2020 des 550 000 employés de l’État, elles, viennent à échéance le 31 mars.

Lundi soir, l’Alliance du personnel professionnel et technique dans la santé et les services sociaux (APTS) a annoncé que dans son cas, trois primes seraient prolongées et pour six mois : celle pour le travail en hébergement et soins de longue durée (notamment pour les préposés), celle pour les salariés qui travaillent auprès de la clientèle ayant des troubles graves du comportement et celle des psychologues.

Mais du côté de la CSN, on affirmait peu de temps après qu’on avait obtenu le maintien de toutes les primes, mais seulement pour le temps de la négociation accélérée — donc une durée indéterminée. Il n’y a pas eu de mention de six mois à la CSN. Et cela touche aussi d’autres primes que celles qui ont été mentionnées, dont celle des ouvriers spécialisés.

Au moment d’écrire ces lignes, le Conseil du trésor n’avait pas encore confirmé ces informations.

Il importe de souligner que comme il n’existe pas de front commun intersyndical, les syndicats ont des négociations distinctes avec Québec.

La prime pour le travail en hébergement et de soins de longue durée est de 180 $ par bloc de 750 heures.

À l’APTS, on précisait que la prime pour les psychologues était de 9 %.