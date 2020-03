(Québec) Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, s’est incliné jeudi devant les familles adoptantes du Québec en leur accordant le même nombre de semaines de congés parentaux qu’aux familles biologiques.

Caroline Plante

La Presse canadienne

En novembre dernier, la Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ) s’était insurgée contre le projet de loi 51, qui accordait aux familles biologiques 55 semaines de congé, tandis que les familles qui adoptent hors Québec obtenaient 52 semaines et celles qui adoptent au Québec, 42 semaines.

La FPAQ avait alors rappelé que l’équité en matière de congés parentaux était une promesse électorale de la Coalition avenir Québec (CAQ) et que le ministre se trouvait à briser cette promesse de façon éclatante.

Selon la FPAQ, le gouvernement faisait ainsi preuve de discrimination à l’endroit des enfants adoptés, qui peuvent pourtant demander beaucoup de temps afin de surmonter leur sentiment d’abandon et tisser des liens forts avec leurs parents adoptifs.

En point de presse à l’Assemblée nationale jeudi, M. Boulet a semblé reconnaître son erreur. Il a annoncé avoir déposé deux amendements majeurs à son projet de loi pour éliminer l’écart entre familles biologiques et adoptantes, et entre familles qui adoptent au Québec versus à l’étranger.

Il a créé une prestation d’accueil et de soutien de 13 semaines partageables entre les parents adoptants pour leur assurer le même temps de présence que les parents biologiques et pour « assurer une saine gestion humaine et harmonieuse de la réalité familiale des parents adoptants ».

En clair, si le projet de loi 51 est adopté, toutes les familles adoptantes pourront désormais bénéficier de 32 semaines de congés partageables, 10 semaines pour adoption et 13 semaines d’accueil et de soutien, pour un total de 55 semaines.

M. Boulet avait justifié son projet de loi en novembre en arguant que les mères biologiques avaient droit à un congé plus généreux étant donné qu’elles subissent les effets physiologiques d’une grossesse et d’un accouchement.

Le premier ministre François Legault avait repris l’argument de son ministre, selon lequel il y avait un sérieux risque de poursuites judiciaires de la part des mères biologiques si le gouvernement donnait exactement le même nombre de semaines aux parents adoptants qu’aux parents biologiques.

Jeudi, M. Boulet a déclaré en point de presse avoir constaté le large « consensus social » autour de la question des congés parentaux pour les familles adoptantes. « Je me suis adapté, a-t-il affirmé. On fait un pas en avant au plan social, on fait des gains et on le fait en équipe. »

La présidente de la FPAQ, Anne-Marie Morel, a aussitôt félicité le ministre. « Le gouvernement reconnaît que les enfants adoptés ont la même valeur que tous les enfants du Québec et de ce fait, peuvent bénéficier des mêmes privilèges de pouvoir passer au moins une année avec leurs parents à la maison », a-t-elle déclaré.