L’acceptabilité sociale du cannabis bondit

Entre 2018 et 2019, période au cours de laquelle le cannabis a été légalisé à des fins récréatives et qu’il en a été abondamment question, la proportion de Québécois de 15 ans et plus qui estiment que d’en consommer est tout à fait ou plutôt acceptable socialement a bondi, passant de 49 % à 62 %.