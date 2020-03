Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes.

Plusieurs régions du Québec auront droit à de la pluie verglaçante et de fortes accumulations de neige en ce début de semaine. La plupart des intempéries débuteront lundi soir et se poursuivront dans la journée de mardi.

Mayssa Ferah

La Presse

C’est le cas pour Lanaudière, l’Abitibi, Lachute, Saint-Jérôme, La Tuque et la vallée du Richelieu, où de 2 à 5 millimètres de verglas sont attendus durant la nuit. En Beauce, en Mauricie et à Drummondville, l’accumulation de verglas causé par la pluie atteindra 5 à 10 millimètres la nuit prochaine.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes.

Montréal et Laval ne seront pas épargnés, selon un bulletin météorologique spécial émis par Environnement Canada. « [La pluie] devrait débuter vers minuit et, étant donné que le mercure sera très près du point de congélation, il est fort probable que la pluie devienne verglaçante au cours de la nuit », indique-t-on. À Montréal, l’est et le nord de la ville seraient plus à risque, ainsi que les secteurs qui longent le fleuve Saint-Laurent.

À Charlevoix, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay et à Rivière-du-Loup, c’est plutôt de la neige qui sera au menu d’ici mercredi. On prévoit un total de 15 à 25 centimètres dans ces endroits.

Qu’il s’agisse de neige ou de verglas, il est conseillé d’adapter sa conduite aux conditions routières changeantes.