Stéphane Laporte Chronique

Henri Richard et le printemps

Printemps 1971. Le Canadien est en séries. Oui, ça se peut. Mais on ne s’enthousiasme pas trop. Boston est la puissance du circuit. Bobby Orr est le meilleur joueur de hockey au monde. Et Phil Esposito, le plus opportuniste. Les Bruins ont terminé 24 points devant le Canadien. Les deux équipes s’affrontent en quarts de finale. Ça ne devrait pas être long. Surtout que dans les buts, le Tricolore a un inconnu, avec un drôle de masque qu’on dirait gossé à Saint-Jean-Port-Joli. On sait à peine écrire son nom : Ken Dredyn ou Ken Drydin.