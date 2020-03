(Kahnawake) Les Mohawks ont annoncé jeudi après-midi qu’ils levaient leur campement du chemin de fer de Kahnawake pour le déplacer vers un espace vert au sud du pont Mercier « en geste de bonne foi ».

Émilie Bilodeau

La Presse

Ils ont tenu leur point de presse en plein milieu de la route 132, bloquant le passage à la circulation routière pendant quelques minutes.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Après plus de trois semaines, les trains de banlieue Candiac-Montréal et ceux de marchandises du Canadien Pacifique pourront rouler à nouveau sur ce tronçon. Aucune annonce n’a toutefois été faite concernant la date et l’heure de la reprise du service.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

« Nous en sommes venus à une décision : nous allons relocaliser notre feu sur un espace vert, loin du chemin de fer. Nous voulons que le feu soit visible de tous ceux qui passeront sur le pont Mercier tant et aussi longtemps que la communauté de wet’suwet’en aura besoin de nous », a déclaré une manifestante.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Plus tôt, cette même manifestante a exigé que la Gendarmerie royale du Canada se retire des territoires autochtones.