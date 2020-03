Yves Boisvert Chronique

Y a plus de vieux

Les vieux, c’est rendu comme les écureuils volants. On sait qu’ils existent. Il y a des photos. On écrit des articles là-dessus. Leurs mœurs sont décrites avec précision par les spécialistes. On sait ce qu’ils mangent et à quelle heure. Où ils habitent.