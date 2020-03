Les Mohawks viennent de permettre au Canadien Pacifique d’inspecter le chemin de fer de Kahnawake. En milieu d’après-midi mercredi, plusieurs employés de l’entreprise ferroviaire se sont approchés de la voie ferrée qui est bloquée depuis trois semaines.

Émilie Bilodeau

La Presse

Des camions s’affairent d’ailleurs à charger la neige qui entrave le passage des trains de banlieue entre Candiac et Montréal. Les trains de marchandise ne peuvent pas y circuler non plus.

L’opération est supervisée par les Peacekeepers, le service de police locale.