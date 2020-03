Collège de Maisonneuve: après les aspirants djihadistes, la bataille «pour mieux vivre ensemble»

Comment le collège de Maisonneuve s’est-il relevé de la vague de départs et de tentatives de départ d’un groupe d’élèves vers le djihad, il y a quelques années ? Une équipe de documentaristes a passé plus d’un an entre les murs d’un des cégeps les plus gros et les plus multiculturels du Québec. Leur film raconte les tensions qui continuent d’opposer certaines communautés, mais surtout la bataille menée à l’interne pour « vivre un peu mieux ensemble ».