Après avoir été arrosée une bonne partie de la matinée, la région de Montréal est maintenant sous la neige. La situation est beaucoup plus difficile à mesure qu’on se déplace vers l’est. À partir de Repentigny et de la région de Joliette, les centimètres de neige s’accumulent et les forts vents réduisent la visibilité sur les routes.

Judith Lachapelle

La Presse

À Montréal, une différence de 5 degrés module les conditions météorologiques entre le nord et le sud. Selon Alexandre Parent, d’Environnement Canada, une dizaine de centimètres sont attendus à Laval d’ici jeudi soir, tandis que l’accumulation sera probablement de moins de 10 centimètres au centre-ville et sur la Rive-Sud. Le mercure devrait également atteindre -6 degrés jeudi soir.

L’Outaouais et les Laurentides ont reçu, pour leur part, entre 10 et 20 centimètres de neige.

La situation se détériore à l’est de Repentigny, notamment en raison des vents forts. « À partir de la région de Joliette, Trois-Rivières et Québec, les chutes de neige sont plus intenses, soit une accumulation de 2-3 centimètres à l’heure », dit M. Parent. Dans ces régions, les accumulations totales pourraient atteindre de 25 à 40 centimètres, « voire même 50 centimètres dans la région de Charlevoix ».

Les conditions météorologiques et la chaussée enneigée entraînent un ralentissement sur les routes. Quelques accrochages et sorties de route ponctuent la circulation un peu partout dans le sud de la province.

Quelques pannes d’électricité affectent les régions touchées par la neige. Près de 48 000 clients d'Hydro-Québec étaient privés de courant en fin d'avant-midi jeudi. Les régions de l'Outaouais, des Laurentides et de la Capitale-Nationale sont les plus touchées,