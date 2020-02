Blocage à Saint-Lambert: VIA Rail et Exo annulent plusieurs trajets

Après avoir annoncé une réouverture partielle de son service pour jeudi, VIA Rail revoit ses plans et annule ses trajets entre Montréal et Québec « jusqu’au vendredi 21 février en fin de journée » en raison du nouveau blocage ferroviaire à Saint-Lambert.

Raphael Pirro

La Presse

Sara Champagne

La Presse

Parallèlement, Exo annule les déplacements de trains sur la ligne exo3 jusqu’à nouvel ordre.

« Exo informe ses clients qu’en raison de la présence de manifestants aux abords de la voie ferrée du CN, le service de trains de la ligne exo3 Mont-Saint-Hilaire est interrompu, et ce, pour une durée indéterminée », a fait savoir l’organisation par voie de communiqué.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Un groupe d’activistes occupe depuis mercredi le chemin de fer près de la gare de Saint-Lambert, en solidarité avec les peuples autochtones qui s’opposent au projet de gazoduc Coastal Gaslink qui traverse le territoire Wet’suwet’en dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Dans un communiqué, la manifestante Jessica Robert a expliqué que les manifestants n’allaient pas lever la barricade tant que la Gendarmerie royale du Canada ne bougerait pas du territoire autochtone.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

« Nous allons continuer à bloquer les rails jusqu’à ce que la GRC se retire des territoires des Wet’suwet’en », a averti Mme Robert.