Un blocus près de Belleville, en Ontario, empêche l’entreprise de faire circuler ses trains entre Montréal ou Ottawa et Toronto.

Blocages de voies ferrées: Via Rail annule ses départs jusqu’à vendredi

Les blocages de voies ferrées se poursuivant, Via Rail annonce l’annulation de tous ses départs dans les corridors affectés d’ici vendredi « en fin de journée ».

Jean-François Codère

La Presse

« Bien que nous sommes confiants que la situation concernant les blocus qui se poursuivent sera résolue, étant donné l’incertitude actuelle, VIA Rail annule tous les départs jusqu’à vendredi fin de journée, le 14 février, pour les trajets entre Montréal-Toronto et Toronto-Ottawa, dans les deux directions, a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Les activités ferroviaires sont aussi interrompues entre Prince Rupert et Prince Georges, dans les deux directions jusqu’à nouvel ordre. »

Un blocage près de Belleville, en Ontario, empêche l’entreprise de faire circuler ses trains entre Montréal ou Ottawa et Toronto. Ce même blocus empêche aussi le CN d’acheminer des marchandises entre l’Est et l’Ouest du pays.

« En date du 12 février à 13 h 30, 256 trains ont été annulés et au moins 42 100 passagers ont été affectés, écrit aussi Via Rail. Sur le trajet entre Prince Georges et Prince Rupert, 30 passagers ont été affectés. »