La journaliste Christie Blatchford n’est plus

La journaliste canadienne Christie Blatchford est décédée mercredi à l’âge de 68 ans après avoir été diagnostiquée d’un cancer du poumon en automne dernier.

Mayssa Ferah

La Presse

Native de Rouyn-Noranda, Mme Blatchford a marqué les esprits. Son caractère intransigeant et ses reportages sur les enjeux judiciaires au Canada étaient mentionnés dans plusieurs témoignagnes à travers les réseaux sociaux mercredi matin.

Lauréate de prix prestigieux en journalisme, l’ancienne correspondante de guerre a signé de nombreux textes dans le National Post, le Toronto Star et le Globe and Mail.

Les reportages de guerre et de droit criminel sont généralement des histoires de vie ou de mort, ce qui les rend vraiment importantes, avait expliqué Mme Blatchford lors de son intronisation au Canadian News Hall of Fame en novembre dernier.

Son article sur Rehtaeh Parsons, une adolescente de Nouvelle-Écosse qui s’est enlevée la vie après avoir été agressée sexuellement, avait suscité une vive controverse en 2013. La mère de la victime a décrit le reportage de Mme Blatchford comme étant biaisé et dégradant.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a rendu hommage sur son compte Twitter à la célèbre columnist : « Le journalisme canadien subit une énorme perte aujourd’hui à la suite du décès de Christie Blatchford. »