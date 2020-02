Isabelle Hachey Chronique

Comme la réforme Barrette

On l’a traité de « boss des bécosses », on a fustigé ses tendances à l’autoritarisme, on a condamné son « mépris », son « arrogance » et son « cynisme ». Mais toutes ces attaques n’ont pas eu l’air d’ébranler le premier ministre du Québec.