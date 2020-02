Retards sur les lignes de train Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme

Quelques trains des lignes Exo1 Vaudreuil-Hudson et Exo2 Saint-Jérôme ont été annulés en raison de travaux d’inspection du viaduc de la rue Guy, qui a été percuté par un camion vers 16 h cet après-midi. Des retards sont aussi à prévoir à court terme, mais le métro est offert gratuitement aux clients d’Exo entre Lucien-L’Allier et Vendôme.

Raphael Pirro

La Presse

Le viaduc de la rue Guy est interdit aux camions, mais certains chauffeurs s’y aventurent quand même et finissent par entrer en collision avec la structure. « Chaque fois que ça arrive, on doit arrêter le service sur les lignes Vaudreuil, Saint-Jérôme et Candiac », a déclaré Louis-André Bertrand, porte-parole d’Exo.

Les trains des lignes Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme reprendront seulement après des inspections effectuées par des employés du Canadien Pacifique (CP). « Les inspecteurs sont dans le trafic aussi, alors il se peut que ça prenne encore un certain temps », a expliqué M. Bertrand.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le viaduc de la rue Guy est interdit aux camions, mais certains chauffeurs s’y aventurent quand même et finissent par entrer en collision avec la structure.

Les gens qui prévoyaient prendre le train à partir de la gare Lucien L’Allier pourront prendre le métro gratuitement jusqu’à Vendôme. Sur place, le service de train vers Saint-Jérôme et à Vaudreuil fonctionne comme à l’habitude, mais avec quelques retards.

La ligne d’Exo4 de Candiac était déjà perturbée pour la journée en raison de manifestations à Kahnawake autour des rails de chemin de fer en lien avec le projet de pipeline Coastal Gaslink en Colombie-Britannique, qui empiète sur des territoires autochtones.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Des membres de la communauté mohawk de Kahnawake se sont installés lundi matin aux abords de la voie ferrée du Canadien Pacifique.

L’arrêt du service sur la ligne de Candiac pourrait déborder jusqu’à demain si les perturbations autour de la ligne ferroviaire de CP se poursuivent. Exo suggère de se tenir informé sur son site web et sur son compte Twitter. Des autobus déployés par Exo prennent la relève.