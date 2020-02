Les écoles veulent être consultées par la DPJ

Le manque de collaboration de la DPJ avec les écoles a un effet « catastrophique » sur la réussite et la réadaptation des jeunes en difficulté, selon la présidente de la plus grosse commission scolaire au Québec, qui demande que le milieu scolaire soit consulté et participe aux décisions quand un élève est pris en charge.