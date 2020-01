Les phoques gris peuvent courir plus vite qu’un homme sur la terre ferme et ils sont particulièrement agressifs pendant la saison de la reproduction.

PHOTO KATHERINE TAYLOR, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Un chasseur de phoque des Îles-de-la-Madeleine a été attaqué et sérieusement blessé par un phoque gris sur Pictou Island, au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, plus tôt cette semaine.

Jean-Benoit Legault

La Presse canadienne

Alexis Boudreault et neuf autres chasseurs se trouvaient sur l’île en fin de journée, mais seulement quatre d’entre eux étaient munis d’un hakapik — le gourdin muni d’une tête de marteau et d’un crochet traditionnellement utilisé pour la chasse au phoque — puisque les six autres avaient apparemment été jugés non conformes par des agents de Pêches et Océans Canada.

M. Boudreault était donc sans défense quand le mâle de 225 kilos l’a attaqué mardi après-midi.

« J’ai voulu reculer, a-t-il raconté à La Presse canadienne. Habituellement un phoque ça peut donner un coup, ça avance d’un pied pour protéger son territoire, mais cette fois-là, exceptionnellement le phoque a chargé. Il n’a pas arrêté. J’ai glissé sur la glace en voulant me retourner, il m’a saisi la jambe (gauche) et il m’a carrément fait passer par-dessus lui. »

Les autres chasseurs n’ont pas été en mesure d’intervenir à temps pour empêcher l’attaque, mais ils ont ensuite pu repousser l’animal qui est parti rejoindre ses congénères.

« C’est beau sur les photos, quand on voit les blanchons sur la banquise, mais ça n’a rien à voir du tout, ça a des dents et puis ça mord, a dit M. Boudreault. C’est une anecdote, mais ça prouve qu’il faut que tu respectes cet animal-là. »

Les chasseurs avaient heureusement en leur possession une trousse de premiers soins. Le capitaine qui accompagnait le groupe, Denis Éloquin, a communiqué par radio avec la Garde côtière canadienne, qui est arrivée sur place environ deux heures plus tard pour évacuer l’homme de 29 ans vers un hôpital de Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard.

L’incident s’est produit vers 16 h 30 et M. Boudreault était à l’hôpital à 20 h 30, selon le capitaine Éloquin.

Ses blessures ont nécessité 26 points de suture et il a reçu son congé tôt mercredi matin.

« Quand tu prives un chasseur de ses instruments, ce sont les seules choses que tu as pour te défendre, a rappelé M. Boudreault. En me faisant attaquer par un phoque comme c’est arrivé, si j’avais eu un hakapik, j’aurais pu me défendre, sûrement sans même blesser l’animal. Juste un petit coup sur le bout du nez et l’animal aurait battu en retraite. »

Les phoques gris peuvent courir plus vite qu’un homme sur la terre ferme, a dit M. Éloquin, et ils sont particulièrement agressifs pendant la saison de la reproduction. Si ce n’est pas la première fois qu’il les voit s’en prendre à un chasseur, c’est la première fois en 45 ans de carrière qu’il est témoin d’un incident aussi grave.

C’est aussi la première fois que des agents de Pêches et Océans leur interdisent d’utiliser leur hakapik. Selon M. Éloquin, les crochets des hakapiks jugés non conformes étaient trop longs d’à peine un centimètre et on s’affairait à les modifier à bord du bateau quand le phoque a attaqué.

« C’est un manque de jugement de la part des agents (de Pêches et Océans Canada) et tu vois que la sécurité est très importante et je pense que c’est à ça qu’il va falloir faire attention les années à venir. C’est vraiment la sécurité, a dit M. Boudreault.

Ce sont deux jeunes agents. Il y a peut-être eu un manque d’expérience de leur part. Je ne veux pas juger, mais je pense qu’ils auraient pu avoir une meilleure façon d’interagir avec nous. C’est un accident qui aurait pu être évitable pour une histoire de (quelques) millimètres. Il y a des choses à remettre sur la table et à reparler. Faudrait qu’il y ait des modifications dans les années à venir, parce que travailler comme ça, c’est pas plaisant pour personne. »

Le crochet sert normalement à tirer l’animal après sa mort, a expliqué M. Éloquin. Un chasseur qui tombe à l’eau peut aussi l’utiliser pour se sortir du pétrin. Les anomalies constatées par Pêches et Océans Canada étaient « insignifiantes », selon lui.

Pêches et Océans Canada n’a pas encore répondu à une demande de commentaires de la part de La Presse canadienne.