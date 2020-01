Une année déterminante

Au cours de l’année, et grâce au soutien de nos lecteurs, de nos contributeurs et de nos annonceurs, nos équipes ont travaillé sur plusieurs initiatives inspirantes visant à promouvoir le journalisme de qualité. Nous vous présentons aujourd’hui notre premier rapport d’activités, qui se veut un bilan des réalisations de l’entreprise et de ses artisans en 2019.