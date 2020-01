Faites-nous connaître votre héros

Partout au Québec, des gens ordinaires se démarquent par leur humanisme et leur engagement social. Loin des projecteurs, ces personnes changent le monde qui les entourent et inspirent les autres à se dépasser à leur tour. La Presse entend désormais honorer le travail de ces héros de l’ombre : chaque mois, notre chroniqueuse Marie-Claude Lortie racontera dans La Presse+ et sur nos plateformes web et mobile l’histoire de l’un d’entre eux.