Stéphane Laporte Chronique

Occupation royale

La royauté britannique est l’ancêtre d’Occupation double. Une douzaine de personnages vivant constamment sous les yeux du public. Leur maison de l’amour est le palais de Buckingham. Et leur vie est une suite ininterrompue de sorties mondaines, d’escapades avec les nantis et de voyages dans les anciennes colonies. On se rencontre, on s’aime, on se sépare et on se « bitche ». Pour le plus grand divertissement du peuple.