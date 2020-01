(Montréal) Les responsables de services de garde en milieu familial syndiquées à la CSQ ont voté à 96,3 % en faveur d’un moyen de pression qui réduira les heures de service les vendredis.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Ainsi, durant la première semaine de leur campagne de pression, leurs services de garde en milieu familial ouvriront leurs portes 15 minutes plus tard le vendredi. Durant la deuxième semaine, ils ouvriront 30 minutes plus tard le vendredi et ainsi de suite, jusqu’à deux heures plus tard au bout de huit semaines.

Le mandat de moyens de pression qui vient d’être entériné par les syndiquées prévoit ensuite une demi-journée, puis une journée complète de fermeture du service de garde en milieu familial.

Ces syndiquées sont membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), l’une des fédérations de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente 10 000 responsables de services éducatifs en milieu familial.

La FIPEQ avait annoncé, en décembre dernier, qu’elle consulterait ses membres sur ce moyen de pression. Elle avait alors précisé qu’elle tenait à « minimiser l’impact sur les parents et maximiser l’impact sur le gouvernement ».