(Ottawa) L’enquête visant à faire toute la lumière sur les circonstances qui ont mené les forces armées iraniennes à abattre un avion de la Ukrainian International Airlines, la semaine dernière, tuant les 176 passagers à bord, sera longue et complexe, a averti lundi la présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), Kathy Fox.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Mais elle promet que le BST va utiliser tous les moyens à sa disposition pour obtenir les réponses détaillées aux nombreuses questions que se posent les Canadiens qui ont perdu des proches à la suite de cette horrible tragédie, même si l’enquête sera dirigée par le Bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de la République islamique d’Iran.

Pour l’heure, les autorités iraniennes responsables de l’enquête ont démontré qu’elles sont prêtes à collaborer avec le Canada et d’autres pays afin de mener un examen approfondi de la chaîne d’événements qui a conduit au tir d’un missile par les forces militaires, causant notamment la mort de 57 Canadiens.

Deux enquêteurs d’accidents aéronautiques du BST devraient arriver à Téhéran mardi afin de prendre connaissance des lieux et mettre leur expertise au service de l’équivalent iranien du BST.

Le BST prévoit aussi envoyer une deuxième équipe d’enquêteurs spécialisés en téléchargement et analyse d’enregistreurs de données de vol d’aéronefs au cours des prochains jours, les responsables iraniens ayant invité le BST à participer au téléchargement et à l’analyse des données de la fameuse « boîte noire ». Mais on ignore pour l’instant quand cette analyse aura lieu et à quel endroit.

« Le monde entier mérite de savoir comment et, surtout, pourquoi cet événement est survenu. Nous nous engageons à offrir notre expertise, mais nous devons laisser les enquêteurs faire leur travail. L’information sur les progrès et les conclusions de cette enquête que nous pourrons diffuser dépend du bureau d’enquête sur les accidents d’aéronefs de la République islamique d’Iran. Je peux toutefois vous assurer que nous continuons de plaider en faveur d’une explication complète de ce qui s’est passé et pourquoi », a affirmé lundi Mme Fox en conférence de presse.

Si toutefois le BST juge que les réponses fournies sont complètes et insatisfaisantes, Mme Fox a promis qu’elle et son équipe d’experts vont se « faire entendre » pour souligner toute lacune dans l’enquête.

PHOTO EBRAHIM NOROOZI, ASSOCIATED PRESS La tragédie aérienne survenue la semaine dernière en Iran a fait 176 morts, dont 57 citoyens canadiens.

Déjà, la cause de la tragédie a été confirmée, soit le tir d’un missile par les forces armées iraniennes. L’enquête doit permettre d’établir si ce tir était intentionnel ou accidentel, entre autres.

Jeudi et vendredi, les autorités iraniennes avaient nié l’hypothèse selon laquelle l’avion d’Ukraine International Airlines avait pu être abattu par un missile, malgré les preuves en ce sens recueillies par des agences de renseignement. Mais les forces armées iraniennes ont finalement reconnu leur responsabilité dans ce drame samedi matin, provoquant des mouvements de colère en Iran et ailleurs dans le monde.

Une enquête de ce genre, à laquelle des experts de l’Ukraine, des États-Unis et de la France participent aussi, sera d’une grande ampleur et pourrait s’étirer sur plus d’un an, a souligné Mme Fox, dont l’organisme est en communication quotidienne avec son vis-à-vis iranien.

Jusqu’ici, l’étendue exacte de la participation canadienne à l’enquête n’est pas totalement définie. Mais il y a eu « des signes précurseurs » qui laissent croire que les autorités iraniennes permettront au BST d’assumer un rôle plus actif dans l’enquête que ce qui est normalement permis en vertu des protocoles établis par la Convention relative à l’aviation civile internationale, a noté Mme Fox. L’invitation transmise au BST de participer au téléchargement et à l’analyse des enregistreurs des données de vol est en un exemple.

Elle a toutefois indiqué que les prochains jours permettront de mieux jauger les intentions des responsables iraniens quant l’étendue de la participation du BST.