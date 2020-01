(Montréal) Le Québec et les Maritimes n’échappent pas à un important système dépressionnaire qui a pris naissance dans le sud des États-Unis, entraînant tout un dimanche.

Helen Moka

La Presse canadienne

« La bande de précipitations partait du Texas et touchait en même temps le Texas et le Québec. C’est vraiment un très vaste système qui a touché tout l’est du continent », explique le météorologue Simon Legault, d’Environnement et Changement climatique Canada.

L’avis de pluie verglaçante a été levé dans la grande région de Montréal, mais la transition vers la neige devrait se faire au cours de l’avant-midi pour cesser en après-midi.

En Outaouais, le grésil mêlé à de la pluie verglaçante devrait cesser en après-midi également.

Si on a évité le pire dans le sud du Québec puisqu’on a reçu plus de grésil que de pluie verglaçante au cours de la nuit de samedi à dimanche, la situation est toute autre dans l’est de la province, où c’est carrément la tempête.

« Il y a déjà de 15 à 20 centimètres de neige de tombée dans la région de Québec et c’est probablement plus du côté de Charlevoix », note le météorologue.

PHOTO PATRICE LAROCHE, LE SOLEIL

« On attend une autre quinzaine de centimètres pour la journée. Ça va faire une vraie grosse bordée, en plus des vents forts surtout près du fleuve. On a déjà enregistré des rafales de 90 kilomètres/heure à l’île d’Orléans », ajoute M. Legault.

Il souligne que les Maritimes y goûtent aussi.

« C’est le même genre de mélange de précipitations. Un peu plus chaud au sud vers Halifax, mais un plus au nord, on a le mélange de pluie verglaçante et grésil. Un peu plus au nord encore, c’est de la neige, comme à Bathurst, Edmundston. »

Plus 100 000 foyers privés de courant

En matinée dimanche, Hydro-Québec rapportait un total de 125 pannes sur son réseau. Celles-ci touchaient plus de 137 000 clients de la société d’État.

> Consultez l'état du réseau

D’après le porte-parole Cendrix Bouchard, les endroits les plus fortement touchés sont principalement les banlieues du sud de Montréal, dont Longueuil, Brossard, Saint-Lambert, Saint-Bruno et la Vallée-du-Richelieu. Une dizaine de milliers de clients étaient également privés de courant dans la grande région de Québec.

Les premières pannes se seraient déclenchées vers 4 h en raison de l’accumulation de verglas et des bourrasques de vents qui poussaient les fils à se frapper les uns contre les autres. Plus de 200 employés d’Hydro-Québec étaient mobilisés sur le terrain pour rétablir le service.

Par ailleurs, Hydro-Québec souligne que son site web Info-pannes est lui aussi tombé en panne. Les données rapportées par le site ne seraient pas fidèles à la réalité pour le moment. Les lieux des pannes seraient justes, mais pas le nombre de bris ni le nombre d’abonnés touchés.

Conditions routières difficiles

L’impact de ce cocktail météo se fait aussi sentir sur le réseau routier, particulièrement au sud du fleuve Saint-Laurent.

> Consultez l’état du réseau routier

Plusieurs tronçons de route étaient toujours fermés peu avant 10 h dimanche matin dans la région de Chaudière-Appalaches.

Trois routes y étaient fermées dans les deux directions, soit la route 132 entre Lévis et Montmagny, la route 281 entre Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Raphaël et la route 218 entre Saint-Henri et Saint-Charles-de-Bellechasse.

« On a aussi l’autoroute 20 qui est fermée dans les deux directions entre Lévis et Montmagny », a souligné Bruno Lacombe du ministère des Transports (MTQ).

Plus au sud, dans la grande région de Montréal, les automobilistes devaient être extrêmement vigilants.

L’autoroute 40, en direction Ouest, a dû être fermée durant quelques heures dans le secteur du kilomètre 22 à Saint-Lazare. Selon la Sûreté du Québec, un camion lourd a effectué une sortie de route et s’est retrouvé enlisé dans le terre-plein central. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident et les deux occupants du camion n’ont subi que de légères blessures.

« La chaussée est glacée sur plusieurs routes, notamment dans le secteur de Vaudreuil, à l’ouest de l’île de Montréal, ainsi qu’un peu partout en Montérégie, le long du fleuve sur les autoroutes 20 et 30 », a noté le porte-parole du MTQ.

« En s’éloignant de Montréal, ça s’améliore […] Par contre à mesure qu’on s’approche de la région de Québec, c’est une chaussée qui est enneigée avec une visibilité réduite dépendamment des endroits à cause des vents. »

Bruno Lacombe note aussi des restrictions qui empêchent la circulation des camions lourds dans la région de Québec et sur la Côte-Nord. Ces restrictions étaient en vigueur sur la route 138 entre Beaupré et Sainte-Catherine ainsi que sur la route 381, vers le nord, entre les municipalités de Saint-Urbain et Fernand-et-Boileau.

La météo cause des retards et des annulations à l'aéroport Trudeau.

> Consultez l'horaire des départs

> Consultez l'horaire des arrivées

De nombreuses stations de ski, parmi lesquelles Sutton, Mont Orford et Owl’s Head en Estrie, et Olympia, Gabriel, Avila et Morin Heights dans les Laurentides, sont fermées dimanche.

– Avec LaPresse.ca