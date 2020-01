Stéphane Laporte Chronique

Qui a éteint la lumière ?

Ça ne va pas. Manque d’énergie. Vidé. Déprimé. À bout. C’est normal. Ne vous inquiétez pas. On est en janvier. Le manque de soleil a déréglé votre horloge biologique. Oui, vous avez une horloge biologique. Une vraie. Ce n’est pas une image. Ce n’est pas une vue. Ce n’est pas pour sonner l’alarme d’avoir un enfant au plus sacrant. Vous vous demandez où elle est ? Elle n’est pas sur votre téléphone. Ni dans votre placard. Elle est dans votre cerveau, plus précisément derrière vos yeux. Elle se régularise grâce à l’alternance du jour et de la nuit.