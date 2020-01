La prudence est de mise pour les piétons et les conducteurs. Les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement se recouvriront de glace.

Du verglas et de la neige pour le week-end

Un important système dépressionnaire donnera du fil à retordre aux Québécois dans les deux prochains jours. Verglas, grésil, pluie et neige en grande quantité sont au menu samedi et dimanche, et compliqueront les déplacements au sud de la province.

Mayssa Ferah

La Presse

Neige

« Des quantités significatives de neige sont prévues », a annoncé Environnement Canada vendredi au petit matin. Les régions affectées sont la Mauricie, la Beauce, Charlevoix, Kamouraska, La Tuque, Lac-Saint-Jean, Mont-Laurier, Saguenay et la région de Québec. Le tout devrait débuter tôt, samedi. Les flocons ne cesseront de s’accumuler dans les régions de l’ouest et du nord de la province.

Le centre du Québec sera quant à lui sous la pluie. Dimanche, ces précipitations s’intensifieront. On parlera ensuite de neige ou de grésil avec une forte possibilité de pluie verglaçante.

Des rafales de vent soufflant jusqu’à 70 km/h viendront clore la fin de semaine. De la poudrerie est également prévue « Il reste encore de l’incertitude quant à la trajectoire de ce système, ce qui pourrait influencer les quantités totales de neige et de grésil », précise toutefois Environnement Canada.

Verglas

De 2 à 4 millimètres de verglas sont attendus dans la région du Témiscamingue d’ici vendredi soir ou samedi matin.

L’important épisode de verglas frappera également le Grand Montréal et les régions de Lanaudière, l’Outaouais, les Laurentides, Pontiac, Gatineau, Drummondville, Lachute-Saint-Jérôme, Vaudreuil-Soulanges-Huntingdon et l’Estrie dès samedi soir. Les précipitations se transformeront graduellement en pluie verglaçante pour ces secteurs du sud du Québec.

La prudence est de mise pour les piétons et les conducteurs. Les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement se recouvriront de glace.

Les surfaces risquent de devenir glissantes et dangereuses, confirme Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial.

De plus, de fortes rafales de vent soufflant à 60-70 km/h dimanche pourraient avoir un impact sur les branches d’arbres et les lignes électriques.

Les équipes d’Hydro-Québec sont sur un pied d’alerte, prêtes à réagir sur l’ensemble du réseau en cas de pannes, assure la porte-parole Johanne Savard. « Quand il y a des évènements climatiques comme celui-ci, on adapte toujours nos effectifs. On se prépare déjà à être sur le terrain en cas de dégâts. »

Les régions avec beaucoup de végétation sont toujours surveillées de très près. « Les branches d’arbre peuvent avoir un impact sur notre clientèle lorsqu’il y a des vents forts mêlés au verglas. On surveille des régions sensibles comme Montréal, les Laurentides et l’Estrie. »

Prudence et vigilance

Les automobilistes comme les piétons devront redoubler de vigilance.

Les conditions routières s’annoncent peu propices aux déplacements, principalement à partir de samedi soir.

Les conseils prodigués par Transports Québec restent les mêmes que d’habitude, confirme Christian Fortin, porte-parole. « Quand c’est possible, on conseille de retarder les déplacements. Si vous avez à prendre la route, adaptez votre conduite en gardant une bonne distance avec les autres véhicules. » Transports Québec garde un oeil sur la trajectoire incertaine du système dépressionnaire.

« Si jamais le verglas affecte votre conduite, n’oubliez pas de continuer à tenir le volant fermement. Le moindre mouvement peut avoir un impact », ajoute M. Fortin.