(Halifax) Personne n’a été blessé lorsqu’un Boeing 737 de WestJet est sorti de piste à l’aéroport international Halifax-Stanfield, a indiqué dimanche une porte-parole de la compagnie aérienne, Lauren Stewart.

La Presse canadienne

Une grande partie de la Nouvelle-Écosse a été frappée par une bordée de neige pendant la majeure partie de la journée.

La direction de l’aéroport a confirmé sur les réseaux sociaux que l’appareil était sorti de la piste 14/32 à son extrémité au moment de son atterrissage. Les passagers ont pu être évacués.

WestJet a relaté que le vol 248 arrivait de Toronto. L’avion comptait 172 passagers et sept membres d’équipage.

« WestJet collabore avec l’aéroport de Halifax afin de s’assurer que les passagers et les membres d’équipage ont pu quitter en toute sécurité, a écrit Mme Stewart dans une déclaration transmise par courrier. Des autobus les ramènent vers le terminal où ils pourront récupérer leurs bagages dès que possible. WestJoint présente des excuses à ses passagers. »

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a annoncé qu’elle envoyait une équipe d’enquêteurs sur les lieux afin de « recueillir des informations et d’évaluer l’événement ».