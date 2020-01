Quelque 850 membres des Forces armées canadiennes participent à l’opération IMPACT, pour « entraîner, conseiller et appuyer les forces de sécurité irakiennes », et à la mission de l’OTAN au pays, dirigée par le Canada.

Les Forces armées canadiennes, comme l’OTAN, ont suspendu leurs activités d’entraînement en Irak à la suite de l’assassinat par drone, vendredi, d’un général iranien à Bagdad. Samedi, deux attaques ont aussi visé la Zone verte et une base aérienne irakienne abritant des soldats américains au nord de la capitale.

Janie Gosselin

La Presse

« Notre but en tant que coalition reste de garder un Irak uni et stable, et de prévenir la résurgence de Daesh [le groupe armé État islamique], a fait savoir par communiqué le ministre canadien de la Défense nationale, Harjit Sajjan.

Depuis le 26 novembre, le major-général Jennie Carignan, originaire du Québec, agit à titre de commandante de la mission de l’OTAN en Irak. La coalition, composée de militaires venant de divers pays, vise à « affaiblir et à défaire » le groupe armé État islamiste sur le territoire, en soutenant les Forces de sécurité irakiennes.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le major-général Jennie Carignan

« Le mandat de la mission de l’OTAN et de l’opération IMPACT reste le même, mais toutes les activités d’entraînement en Irak sont suspendues temporairement tandis que nous continuons d’évaluer la sécurité de l’environnement », a ajouté le ministre.

Le Canada continue à suivre la situation de près et le Ministère a assuré prendre « toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de la population civile et du personnel militaire. »