La personnalité de l’année : David Saint-Jacques

Sa mission dans la Station spatiale internationale a enflammé l’imagination de milliers de Québécois. L’astronaute David Saint-Jacques est devenu cette année le Canadien ayant passé le plus de jours consécutifs dans l’espace et le premier Québécois à faire une sortie spatiale. Pour son sens du travail, sa quête d’excellence et sa capacité à faire rêver, M. Saint-Jacques est la personnalité de l’année de La Presse.