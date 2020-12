(Montréal) Le jour de Noël est très peu joyeux pour les résidants de certaines régions du Québec. Les fortes précipitations de pluie combinées à un redoux historique font que de nombreux cours d’eau menacent de déborder et que des évacuations préventives ont été ordonnées peu avant midi à l’île Enchanteresse, dans la région de Québec.

Michel Saba

La Presse Canadienne

Les autorités de Sainte-Brigitte-de-Laval, dont fait partie l’île, estiment que 200 personnes sont visées par l’ordre d’évacuation. Le maire Carl Thomassin a déclaré l’état d’urgence sur tout le territoire de sa ville pour une période de 48 heures.

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a indiqué que des « équipes travaillent avec les municipalités pour porter assistance aux riverains ».

L’île à vocation résidentielle est située sur la rivière Montmorency, à une dizaine de kilomètres de la célèbre chute. Elle est très souvent touchée par des inondations printanières.

La ville a ouvert un centre de services aux sinistrés pour accueillir et enregistrer les gens, une tâche confiée à la Croix-Rouge. Les personnes évacuées seront redirigées vers des hôtels en raison de la situation sanitaire.

Un pont privé est également « à risque » et une dizaine de personnes sont « dans un secteur isolé », a affirmé Steve Boivin, conseiller émérite à la Sécurité civile, en entrevue avec La Presse Canadienne, qui a précisé que « différents moyens » seront analysés pour tenter d’évacuer ces résidants.

La Sûreté du Québec (SQ) a reçu la demande de déployer son hélicoptère pour surveiller le secteur qui est en train d’être évacué.

L’engin devait décoller, mais n’a pas pu le faire étant donné que « le plafond est trop bas, il y a trop de brume », a expliqué la sergente Ann Mathieu de la SQ, mentionnant également que les policiers assistent les pompiers qui procèdent aux évacuations.

Dans Charlevoix, trois personnes ont également été évacuées à Saint-Tite-des-Caps.

« Les bassins versants de plusieurs régions du Québec surtout situées au nord du fleuve Saint-Laurent réagissent aux pluies et à la fonte des dernières heures, plus particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale », a noté M. Boivin.

Dans la région de Québec, plusieurs cours d’eau ont été gonflés par les pluies. Des précipitations sont encore prévues au cours des prochaines heures.

M. Boivin a mentionné que « des petits bassins et des moyens bassins vont continuer à augmenter au cours des prochaines heures, associé à la fonte et les températures élevées ».

La sécurité civile est sur un pied d’alerte depuis deux jours, alors que les météorologues annonçaient de fortes pluies et des températures plus douces.

« Avec les pluies qui tombent et la fonte qui s’accélère, on suit la situation de près et on s’attend à d’autres débordements, des mouvements de glace », a prévenu M. Boivin.

Bien que toutes les rivières de la Capitale-Nationale soient sous surveillance, un « suivi rapproché » est effectué pour les rivières Montmorency, Saint-Charles, Jaune et des Hurons. Leur niveau d’eau est en hausse et elles ont été placées « sous très haute surveillance ».

De bonnes nouvelles arrivent de la rivière Sainte-Anne, à Saint-Raymond-de-Portneuf, où les glaces ont dépassé le village et aucun dommage n’a été rapporté pour le moment.

Dans la région Laurentides – Lanaudière, les rivières L’Assomption, Ouareau, de l’Achigan, Noire et Bayonne sont sous surveillance et menacent de déborder.

La sécurité civile demande aux personnes qui résidant près d’une rivière de suivre la météo, les informations communiquées par les autorités municipales et d’évacuer si un ordre est donné.

Fonte hors du commun et records battus

Le redoux des dernières heures s’explique par un influx du sud venant du golfe du Mexique avec de l’air plus chaud que la normale et humide, a raconté Dominic Martel, météorologue chez Environnement Canada.

Dans les Laurentides, au nord de Québec et dans Charlevoix, des secteurs où il y avait déjà un couvert neigeux, la pluie s’ajoute aux températures plus douces qui font fondre la neige.

Au Massif de Charlevoix, où 36 centimètres de neige étaient mesurés au sol jeudi, il n’en restait plus que 12 vendredi, une fonte « très considérable, hors du commun même » pour cette période de l’année, a mentionné M. Martel.

Une station météorologique située dans la forêt Montmorency, au nord-est de Québec, a mesuré 83 mm de pluie, et celle située au sommet du Massif de Charlevoix en a mesuré 81 mm. La ville de Québec avait pour sa part reçu entre 35 et 40 mm de pluie en début d’après-midi.

Les précipitations ont aussi été importantes dans les Laurentides, avec 68 mm de pluie enregistrés à Sainte-Agathe-des-Monts, ce qui n’est « vraiment pas négligeable », a dit M. Martel.

De la « pluie intense » est tombée par moments, des précipitations de 8 mm à l’heure ayant même été mesurées par endroits. En début d’après-midi vendredi, le gros de la pluie était déjà tombé. Les précipitations vont complètement cesser en soirée. Les régions montagneuses devraient avoir reçu un total d’environ 100 mm de pluie.

Des records de température ont été battus dans certaines régions pour un 25 décembre. À Montréal, le record de 11,7 degrés qui datait de 1964 a été fracassé dès 8 h avec 13,6 degrés. À Trois-Rivières, 12,1 degrés ont été mesurés, dépassant ainsi les 8,9 degrés de 1964.

Avec le front froid qui approche, les températures vont passer sous le point de congélation en soirée, ce qui inquiète les autorités. « Les routes pourraient être partiellement glacées », a prévenu M. Martel.

« Les déplacements seront à éviter. Les routes vont devenir un peu glissantes », a indiqué M. Boivin, de la sécurité civile, qui demande à la population de s’en tenir aux déplacements essentiels.