PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

12 avril 2020. Triste dimanche de Pâques. France Boulet parle au téléphone et salue sa maman, Georgette Laramée, 96 ans, à travers la fenêtre de sa chambre du Centre d’hébergement et de soins de longue durée Yvon-Brunet. Mme Boulet a appris plus tard dans la journée que sa maman, qui avait la COVID-19, était en fin de vie. Elle s’est éteinte deux semaines plus tard.