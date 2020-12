Stéphane Laporte Chronique

Le Noël des absents

Avec le temps, Noël, c’est toujours un peu, c’est toujours beaucoup, le Noël des absents. Le Noël de ceux qui nous ont quittés. Leur souvenir nous revient au cœur, plus ardent que jamais, comme le feu dans la cheminée. De janvier à décembre, on a les pensées occupées. Mais de Noël au jour de l’An, on a le temps de ressentir tout ce que le temps nous prend. Nous enlève. Comme on arrache un bout de peau. En laissant une marque, à jamais.