L’ex-animateur Éric Salvail vient d’être reconnu non coupable d’agression sexuelle, séquestration et harcèlement à l’endroit d’un collègue de travail de Radio-Canada.

Véronique Lauzon

La Presse

Les gestes reprochés à Salvail au cours du procès qui s’est tenu dans les derniers mois, présidé par le juge Alexandre Dalmau, remontent à 1993 sur la personne de Donald Duguay.

Ce dernier a témoigné au procès criminel qu’Éric Salvail l’a séquestré et agressé sexuellement dans une salle de bains de Radio-Canada, après plusieurs mois d’avances, de commentaires sexuels et d’attouchements inappropriés sur les lieux de travail.

Éric Salvail a choisi de témoigner à son procès. Il a nié en bloc toutes les allégations dont il a fait l’objet. Il a même qualifié de « farfelu » l’épisode d’agression sexuelle et de séquestration relaté par Donald Duguay. Il a de plus fait valoir à plusieurs reprises qu’il ne travaillait plus à Radio-Canada au moment où les gestes qu’on lui reproche auraient été commis dans une toilette de la société d’État.

Si la défense s’est affairée à attaquer la crédibilité de M. Duguay, la procureure de la Couronne, Me Amélie Rivard, a répliqué avec les mêmes armes : en plaidoirie, elle s’en est prise au témoignage d’Éric Salvail, qu’elle a qualifié « d’invraisemblable et d’incohérent », soutenant même qu’il devrait être rejeté « dans son intégralité ».

– avec La Presse Canadienne